Paiement des fournisseurs : SFR condamné à 3,7 millions d'amendes

Pour avoir payé un tiers des factures en retard auprès de ses fournisseurs, SFR vient d'écoper d'une amende record de 3,7 millions.« La rétention de trésorerie illicite mise en évidence est la plus élevée jamais relevée dans le cadre d'une procédure de sanction administrative pour manquements aux délais de paiement légaux », explique la Direction générale de la concurrence (DGCCRF).Cette sanction intervient à l'issue d'une enquête menée par les services de la DGCCRF entre juillet 2017 et décembre 2017. Au total 40 000 factures ont été épluchées. Un tiers d'entre elles (32 %) ont été réglées avec en moyenne 28 jours de retard par rapport aux délais légaux.Depuis 2009, la loi (article L.441-6 du Code de commerce) donne aux entreprises un délai de 60 jours à ne pas dépasser à compter de la date de la facture ou 45 jours fin de mois. Au global, le montant réglé en retard a atteint 470 millions d'euros, soit 29 % des achats globaux de SFR. Cela a permis à SFR d'avoir une rétention de trésorerie de plus 72 millions d'euros.Un impact direct sur la trésorerie des fournisseursSelon la DGCCRF, ces délais de paiement ont un impact direct sur la situation financière des entreprises. « Des délais de paiement anormalement longs vont de pair avec des tensions sur la trésorerie et le besoin de fonds de roulement des entreprises souvent couvert par un recours à l'endettement », explique les enquêteurs.Cette nouvelle affaire ne va pas arranger la réputation de mauvais payeur de SFR. Le fournisseur avait déjà été sanctionné pour des faits similaires en 2015. Toutefois, il faut reconnaître que SFR a tout de même amélioré au fil du temps la situation. En 2015, 62 % des factures contrôlées par la DGCCRF avaient été réglées en retard, contre un tiers aujourd'hui. De la même façon, le retard moyen est passé de 36 jours à 28 jours.Pour modérer ces accusations, SFR a fait valoir que l'entreprise en 2017 ...