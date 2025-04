Pagaille dans les Alpes après d'énormes chutes de neige

Une personne déneige au col des Aravis, près de la Clusaz, en Haute-Savoie, après de fortes chutes de neige le 17 avril 2025 ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )

D'énormes chutes de neige printanière ont causé des perturbations dans plusieurs régions alpines de Suisse, Italie et France où une personne a été grièvement blessée par une avalanche, conduisant les autorités à prendre des mesures exceptionnelles.

Si des chutes de neige en avril n'ont rien d'inhabituel dans les Alpes, les quantités très importantes de cet épisode ont pris de court de nombreux habitants.

Il est ainsi tombé plus de 1,10 m de neige dans la nuit de mercredi à jeudi dans la station savoyarde de Tignes où le maire Serge Revial a pris jeudi un arrêté de confinement de la population.

"Toutes les voitures sont recouvertes jusqu’au toit (...). Rien que de marcher dehors, c’est un souci", a déclaré Mathis, un employé d'hôtellerie travaillant à Altitude Résidences à Tignes, joint au téléphone par l'AFP. "On avait quelques arrivées" prévues ce jeudi, qui devront attendre que la route ouvre, "on est maître de pas grand-chose", a-t-il témoigné.

Une personne a été ensevelie par une avalanche et retrouvée en arrêt cardio-respiratoire à l'entrée d'une autre station savoyarde, Val Thorens, a indiqué la préfecture de Savoie. Elle a été évacuée vers le centre hospitalier de Grenoble. La municipalité de Belleville, où se trouve Val Thorens, a indiqué préparer elle aussi un arrêté de confinement de ses habitants.

Plusieurs autres stations françaises ont indiqué avoir fermé leurs domaines skiables pour la journée en raison du risque d'avalanche, qui atteint le niveau maximum (5/5) dans plusieurs massifs (Haute-Tarentaise, Haute-Maurienne, Vanoise).

Ces fortes chutes de neige sont dues à un phénomène dit de "retour d'est", qui se produit lorsque des masses d'air très humides en provenance de Méditerranée viennent se heurter au relief alpin, se traduisant par de très fortes précipitations, selon le météorologue indépendant Thomas Blanchard.

Météo-France, qui avait placé la Savoie en vigilance orange avalanches depuis mercredi soir, a levé cette mesure jeudi après-midi.

- Chutes de neige "exceptionnelles" -

Des pompiers dégagent un arbre tombé sur une route dans les Alpes suisses le 17 avril 2025 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

En Suisse voisine, des chutes de neige "exceptionnelles" se sont abattues sur le canton du Valais (sud-ouest). "Le Conseil d'Etat a décidé de déclarer la situation particulière", écrit le gouvernement local dans un communiqué, ce qui lui permet de mobiliser plus facilement les moyens d'intervention.

La neige est tombée jusqu'en plaine et la ville de Sion a demandé à ses 36.000 habitants de rester chez eux. Une bonne partie de la ville est fermée au trafic routier et même piéton, selon un communiqué de la commune.

En Italie, les services météo de l'armée de l'air ont fait état de pluies "intenses et abondantes" se transformant en neige au-dessus de 1.800 mètres.

De nombreuses routes et tunnels sont coupés dans les zones affectées des trois pays en raison de chutes d'arbres ou de risques d'avalanches et des écoles sont restées fermées. Des dizaines de poids lourds, interdits d'emprunter les tunnels transfrontaliers, étaient à l'arrêt sur le bas côté de l'autoroute A 43 reliant la France à l'Italie, a constaté une journaliste de l'AFP.

Le trafic ferroviaire est également affecté et plus de 3.300 foyers français restaient privés d'électricité en milieu d'après-midi selon la préfecture de Savoie.

- Montée de cours d'eau -

Un homme essaie de dégager sa voiture prise dans la neige, le 17 avril 2025 à Steg, dans le canton du Valais, en Suisse ( AFP / Fabrice COFFRINI )

L'autoroute reliant Turin à Aoste (nord) a été fermée à la circulation car partiellement inondée, tandis que les parcs de Milan ont été fermés, un vent fort atteignant par endroits jusqu'à 100 km/h fouettant également la Péninsule.

Dans le Val d'Aoste, frontalier de la France et de la Suisse, des habitations et des étables ont dû être évacuées en raison de la montée de certains cours d'eau.

MétéoSuisse a confirmé mercredi un degré de danger dit "très fort", soit 5/5, pour le Haut-Valais, à la frontière avec l'Italie jusqu'à jeudi 16H00.

C'est le niveau d'alerte le plus élevé depuis 2001 selon le quotidien Waliser Bote, qui signifie une "montée extrême du niveau des eaux des ruisseaux et lacs, inondations dans de nombreux endroits ainsi qu'un risque élevé de glissements de terrain et de laves torrentielles", selon le site de MétéoSuisse.

L'Office fédéral de météorologie et de climatologie explique cette situation exceptionnelle par l'arrivée d'un système dépressionnaire qui entraîne des pluies torrentielles pouvant atteindre jusqu’à 250 litres par mètre carré.