Pagaille aérienne aux États-Unis au lendemain d'une panne sur des infrastructures vétustes

A l'aéroport LaGuardia de New York, samedi 14 novembre 2026 ( AFP / kena betancur )

Plus de 17.000 vols ont été annulés en moins de 24 heures aux États-Unis, semant samedi la pagaille pour des centaines de milliers de voyageurs, au lendemain d'une panne que le gouvernement Trump explique par des travaux sur des infrastructures vétustes.

Files d'attente à rallonge devant les guichets, camping improvisé dans les halls d'embarquement, panneaux d'affichage constellés du rouge des annulations... "C'est franchement le bazar", résume Lisa Beraid, "épuisée" et "frustrée" à l'aéroport LaGuardia de New York.

Son vol a été retardé puis annulé vendredi, elle a été transférée sur un vol prévu samedi matin, finalement annulé, et "maintenant, on ne part plus avant lundi", lâche-t-elle à l'AFP.

Après les 12.000 vols annulés vendredi, ce sont désormais plus de 5.000 vols qui ont connu le même sort samedi aux États-Unis, selon le site spécialisé FlightAware.

Les autorités, qui ont écarté toute cyberattaque, s'attendent à un retour à la normale d'ici dimanche soir, le temps que la désorganisation des équipages et des appareils se résorbe.

"On campe"

A l'aéroport national Ronald Reagan de Washington, le 13 novembre 2026 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Tout a commencé vendredi après-midi quand le régulateur américain de l'aviation, la FAA, a subitement interdit le décollage de tous les avions sur l'ensemble du territoire américain, une décision rarissime.

"On était sur le tarmac et on ne pouvait pas revenir à une porte parce que d'autres avions les occupaient", raconte Pat Curlett, employé chez Ford en visite à New York, qui était sur le point de décoller à destination de Detroit (nord).

"On a probablement passé pas loin de trois heures sur le tarmac avant de débarquer. Et on campe ici depuis 18H00 hier soir", complète le sexagénaire auprès de l'AFP, depuis l'aéroport LaGuardia.

Ce sont des travaux "de routine" sur des infrastructures liées au contrôle aérien qui sont à l'origine de la panne, a détaillé samedi le ministre des Transports Sean Duffy.

À la suite du remplacement d'une ancienne ligne de communication en cuivre par de la fibre optique, un routeur est tombé en panne et, dans un effet papillon, cela a "provoqué des problèmes dans la communication avec les avions" et aussi sur des radars, a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse.

"Cette instabilité a commencé à se propager", a précisé le patron de la FAA Bryan Bedford, et "c'est là que nous avons pris la décision d'arrêter les décollages par mesure de précaution". Il s'est excusé auprès des voyageurs pour la gêne occasionnée.

Le ministre américain des transports attends que des techniciens règlent un problème technique pour démarrer sa conférence de presse, le 14 novembre 2026 à Washington ( AFP / Aaron Schwartz )

Le ministre, qui dénonce depuis longtemps la vétusté des installations du contrôle aérien américain, a pointé du doigt l'entreprise chargée de mener ces travaux.

"Nous allons faire rendre des comptes à des gens", a-t-il lancé, après que sa propre conférence de presse a démarré avec du retard en raison d'un problème technique.

Demande de financement

Hasard du calendrier, c'est à la veille de cet incident que la Maison Blanche a demandé aux parlementaires d'approuver une enveloppe supplémentaire de 30,1 milliards de dollars pour moderniser le système.

Des passagers scrutent les écrans affichant les départs à l'aéroport de Chicago O'Hare, le 13 novembre 2026 ( AFP / KAMIL KRZACZYNSKI )

"Le président a demandé 30 milliards de dollars. Moi, je veux 50 milliards", a lancé Sean Duffy vendredi soir. "Avec un tout nouveau système ultramoderne, vous n'aurez pas ces pannes", a-t-il poursuivi.

Une demande dénoncée par nombre d'élus démocrates, qui soulignent que Donald Trump - qui n'a toujours pas pris la parole sur le sujet - aurait dû agir plus tôt, alors qu'il dispose depuis près de deux ans, et jusqu'à la fin de l'année, d'une majorité parlementaire.

Kathy Hochul, la gouverneure démocrate de l'État de New York, appelle à la démission du ministre. "Des pénuries chroniques de contrôleurs aériens aux dysfonctionnements répétés des communications, de graves défaillances dans notre système aérien sont devenues monnaie courante sous l'autorité de Sean Duffy", a-t-elle écrit sur X.

L'arrêt de tous les décollages comme vendredi est rarissime. Une telle décision avait été prise en 2023 à cause d'une panne informatique et, avant cela, lors des attentats du 11 septembre 2001.