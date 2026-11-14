Pagaille aérienne aux États-Unis au lendemain d'une panne qui pose question

A l'aéroport national Ronald Reagan de Washington, le 13 novembre 2026 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Des centaines de milliers d'Américains subissent samedi la pagaille dans le ciel du pays au lendemain de la suspension rarissime des décollages provoquée par une panne que le gouvernement Trump explique par un incident lors du remplacement d'une infrastructure vétuste.

Au total, ce sont plus de 16.000 vols qui ont été annulés vendredi et samedi, a annoncé samedi le patron du régulateur américain de l'aviation civile, la FAA.

"Nous estimons qu'entre 4.000 et 5.000 des 41.000 vols prévus samedi devraient être annulés", a déclaré Bryan Bedford lors d'une conférence de presse, répétant exclure qu'une cyberattaque soit à l'origine de l'incident.

Files d'attente à rallonge devant les guichets, camping improvisé dans les halls d'embarquement, panneaux d'affichage constellés du rouge des annulations... "C'est franchement le bazar", résume Lisa Beraid, "épuisée" et "frustrée" à l'aéroport LaGuardia de New York.

Son vol a été retardé puis annulé vendredi, elle a été transférée sur un vol samedi matin, finalement annulé, et "maintenant, on ne part plus avant lundi", lâche-t-elle à l'AFP.

Car si les autorités ont réautorisé les avions à décoller dès vendredi soir, la désorganisation des équipages et des appareils ne permet pas un retour immédiat à la normale.

"On campe"

Tout a commencé vendredi après-midi quand la FAA a subitement interdit le décollage de tous les avions sur l'ensemble du territoire américain, une décision rarissime.

"On était sur le tarmac et on ne pouvait pas revenir à une porte parce que d'autres avions les occupaient", raconte Pat Curlett, employé chez Ford en visite à New York, qui était sur le point de décoller à destination de Detroit (nord).

"On a probablement passé pas loin de trois heures sur le tarmac avant de débarquer. Et on campe ici depuis 18H00 hier soir", complète le sexagénaire auprès de l'AFP, depuis l'aéroport LaGuardia.

Une pagaille provoquée par un problème initial très localisé qui a entraîné une réaction en chaîne, a détaillé samedi matin le ministre des Transports Sean Duffy.

Il en a attribué l'origine à une opération "de routine" lors de laquelle un sous-traitant - nommément pointé du doigt par le ministre - remplaçait une ligne de communication en cuivre vétuste par de la fibre optique. Un incident a alors généré une panne de routeur, ce qui a "provoqué des problèmes dans la communication avec les avions" et aussi sur des radars, a-t-il ajouté.

"Cette instabilité a commencé à se propager", a précisé le patron de la FAA Bryan Bedford, et "c'est là que nous avons pris la décision d'arrêter les décollages par mesure de précaution". Il s'est excusé auprès des voyageurs pour la gêne occasionnée.

Demande de financement

Hasard du calendrier, c'est à la veille de cet incident que la Maison Blanche a demandé aux parlementaires d'approuver une enveloppe supplémentaire de 30,1 milliards de dollars pour moderniser le système.

Des passagers scrutent les écrans affichant les départs à l'aéroport de Chicago O'Hare, le 13 novembre 2026 ( AFP / KAMIL KRZACZYNSKI )

"Le président a demandé 30 milliards de dollars. Moi, je veux 50 milliards", a lancé Sean Duffy vendredi soir. "Avec un tout nouveau système ultramoderne, vous n'aurez pas ces pannes", a-t-il poursuivi.

Une demande dénoncée par certaines figures démocrates, qui soulignent que Donald Trump - qui n'a toujours pas pris la parole sur le sujet - aurait dû agir plus tôt.

"Est-ce que Sean Duffy se rend bien compte que les républicains disposaient des deux chambres du Congrès et de la Maison Blanche pendant deux ans ?", a raillé le bureau de Gavin Newsom, le gouverneur démocrate de Californie.

Brian Schatz, un sénateur de gauche, a appelé le gouvernement à utiliser de l'argent voté initialement pour financer la police de l'immigration.

Les arrêts de tous les décollages comme vendredi sont rarissimes. Une telle décision avait été prise en 2023 à cause d'une panne informatique et, avant cela, lors des attentats du 11 septembre 2001.