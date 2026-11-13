Pacte Dutreil : tout se joue le jour de la donation

Attention au redressement fiscal dans le cadre d'un pacte Dutreil ( Crédits photo: Shutterstock)

Près d'un million d'euros. C'est le redressement fiscal confirmé pour un père qui avait transmis à ses trois enfants des actions de sa société immobilière en misant sur le pacte Dutreil. Dans un arrêt du 4 novembre, la Cour de cassation rappelle une règle simple : c'est la situation au jour de la donation qui compte.

Transmettre son entreprise à ses enfants, c'est souvent le projet d'une vie. Pour en alléger le coût fiscal, la loi offre un outil précieux : le pacte Dutreil. Encore faut-il que l'entreprise transmise remplisse bien les conditions.

Le 4 novembre 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché un litige qui intéressera de nombreuses familles propriétaires d'une société immobilière. La question posée : comment savoir si une société qui fait à la fois de la location et du commerce de biens est « principalement » commerciale ? La réponse tient en une image. Le juge regarde une photo prise le jour de la donation, pas le film des années qui l'entourent.

Le pacte Dutreil, un coup de pouce pour transmettre son entreprise

Quand on donne ou lègue des biens, l'État prélève des droits de donation ou de succession. Sur une entreprise familiale, la facture peut vite devenir très lourde. Le pacte Dutreil, prévu à l'article 787 B du code général des impôts, allège cette charge. Les parts ou actions transmises sont exonérées à hauteur de 75 % de leur valeur. En contrepartie, les titres doivent rester dans la famille plusieurs années, grâce à un engagement de conservation. Et surtout, la société doit exercer une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Une société qui se contente de gérer un patrimoine, par exemple en louant des immeubles, n'y a pas droit.

Une donation en famille, un redressement quatre ans plus tard

Le 18 décembre 2014, devant notaire, un chef d'entreprise organise une donation-partage. Ce mécanisme permet de répartir son patrimoine de son vivant entre ses héritiers. Il fige les valeurs au jour de l'acte et évite bien des disputes futures.

Le père transmet à chacun de ses trois enfants la nue-propriété de 751 actions de sa société. Autrement dit, les enfants deviennent propriétaires, mais il garde l'usufruit : le droit d'utiliser les biens et d'en percevoir les revenus. Il applique au passage l'exonération de 75 % du pacte Dutreil.

En septembre 2018, l'administration fiscale conteste ce choix. En février 2020, elle lui réclame 860.472 euros de droits et 135.954 euros de pénalités. Le contribuable porte l'affaire devant le tribunal, puis devant la cour d'appel, qui lui donne tort. Dernier recours : la Cour de cassation.

Une société à deux visages

Tout le débat porte sur la nature de l'activité de la société. Celle-ci mène de front plusieurs métiers : • Elle loue des immeubles, dont des bureaux et plus de 300 places de parking. Pour le droit, c'est une activité civile, proche de la gestion d'un patrimoine.

Elle achète pour revendre et construit pour vendre. C'est le métier de marchand de biens et de promoteur, une activité commerciale.

Elle détient des participations dans d'autres sociétés, notamment des sociétés civiles immobilières (SCI).

Une société « mixte » comme celle-ci peut bénéficier du pacte Dutreil. À une condition : son activité commerciale doit être prépondérante, c'est-à-dire principale.

Pour le vérifier, les juges utilisent un « faisceau d'indices ». Ils examinent plusieurs éléments concrets, comme le chiffre d'affaires de chaque activité ou la part des actifs qui lui est consacrée. Reste à savoir à quel moment on les mesure.

« Jugez-moi sur la durée » : un premier argument écarté

Le donateur avançait un argument de bon sens. Un marchand de biens ne vend pas tous les jours. Ses opérations s'étalent sur plusieurs années, au rythme des achats, des travaux et des reventes. Il fallait donc, selon lui, juger son activité sur un cycle économique complet.

La Cour de cassation ne l'a pas suivi. La prépondérance s'apprécie au jour du fait générateur de l'impôt, ici la date de la donation. Elle admet une souplesse : les ventes conclues peu après, dans les délais d'usage, comptent si elles relèvent bien de l'activité de marchand de biens. En revanche, les opérations bouclées avant 2014, ou entièrement réalisées après, sortent du calcul.

Or, ce jour-là, la photo n'était pas flatteuse.

Plusieurs biens ont aussi été rangés du côté civil. Un appartement acheté en 2012 servait de résidence principale au fils du donateur, lui-même bénéficiaire de la donation. Toujours pas revendu en 2019, il pouvait difficilement passer pour un stock de marchand de biens.

Une maison achetée en viager en octobre 2014, pour 392.702 euros, l'avait été sous le régime fiscal de droit commun, et non sous celui des marchands de biens. Sa revente n'était pas prouvée. Les participations dans les SCI, qui louent leurs biens sur le long terme, ont, elles aussi été classées côté civil, pour près de 2,9 millions d'euros.

Verdict : le jour de la donation, la société n'était pas principalement commerciale.

La doctrine fiscale ne l'a pas sauvé non plus

Le contribuable jouait une seconde carte. Quand l'administration publie sa propre lecture de la loi, on parle de « doctrine administrative ». Grâce à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, celui qui la suit est protégé : l'administration ne peut pas le redresser en changeant d'avis.

En 2014, cette doctrine fixait deux critères cumulatifs. L'activité commerciale devait représenter au moins 50 % du chiffre d'affaires. Et l'actif brut immobilisé devait peser au moins 50 % de l'actif brut total. Selon le donateur, le texte ne disait pas sur quelle période mesurer le chiffre d'affaires. Calculé sur toute la durée de ses engagements de conservation, il passait la barre.

Là encore, la Cour dit non. En retenant le chiffre d'affaires de l'année de la donation, les juges n'ont rien ajouté à la doctrine. Ils l'ont simplement appliquée à la bonne date. Et comme les deux critères devaient être remplis ensemble, l'échec sur le premier suffisait.

Au final, l'addition est salée : près d'un million d'euros à verser à l'administration fiscale.

Source : Cour de cassation - 4 novembre 2026 - Pourvoi n° 25-17.110