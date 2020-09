Pacte de stabilité : après la crise, Paris veut une réforme des règles budgétaires européennes

"Faut-il des règles budgétaires ? Certainement. Est-ce qu'il faut les revoir ? Certainement aussi".

Des drapeaux européens. (illustration) ( AFP / KENZO TRIBOUILLARD )

La France est opposée à un retour des règles budgétaires européennes suspendues pour faire face à la crise du coronavirus, a indiqué mardi 22 septembre le secrétaire d'État français aux Affaires européennes, Clément Beaune.

"On ne peut pas imaginer remettre en place le même Pacte" de stabilité et de croissance (PSC), qui fixe ces règles, a déclaré Clément Beaune. "Faut-il des règles budgétaires ? Certainement. Est-ce qu'il faut les revoir ? Certainement aussi", a-t-il ajouté.

L'Union européenne a suspendu en mars l'application des règles du Pacte de stabilité et de croissance (PSC). Parmi les obligations que les États membres n'ont plus à respecter actuellement figure la fameuse règle imposant que leur déficit public reste inférieur à 3% de leur produit intérieur brut (PIB). Après cette suspension, les Européens ont annoncé des milliards d'euros de dépenses publiques pour aider leurs systèmes de santé et soutenir leurs économies, leurs entreprises et leurs marchés du travail face à l'impact de la pandémie de coronavirus.

"Investir pour nos économies"

Le moment où ces règles pourraient revenir en vigueur agite depuis les États membres. Lors d'une réunion des ministres des Finances de l'UE le 11 septembre, le commissaire européen à l'Économie, Paolo Gentiloni, s'est d'ailleurs gardé de donner une date exacte pour un retour à la normale.

"On ne pourra pas remettre en place le Pacte de stabilité tel qu'on l'a connu auparavant parce que la crise est passée par là, parce que nous sommes dans une période où il faudra, encore plus qu'avant la crise, investir pour nos économies", a insisté Clément Beaune, citant en particulier la transition écologique et la transition numérique, érigés en priorités par l'UE.

"Nous aurons, à la sortie de la crise, des seuils de déficit, mais plus encore de dette, qui seront très différents du monde qu'on a connu il y a quelques années partout en Europe", a ajouté le responsable français.