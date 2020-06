Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paços de Ferreira surprend Rio Ave Reuters • 08/06/2020 à 03:33









par Matthieu Cointe (iDalgo) Rio Ave s'est incliné sur sa pelouse contre Paços de Ferreira dans la dernière rencontre de la 25ème journée de Liga NOS. Les hommes de Pepa ont dominé le début de la rencontre avec des buts de Joao Amaral et Douglas Tanque dans le premier quart d'heure. Rio Ave a bien réagi en fin de première période et Diego Lopes a réduit le score. Bruno Teles a même été expulsé dans le temps additionnel de la première mi-temps. Bruno Santos a ensuite éteint les espoirs des locaux de la soirée à la suite d'une belle action en solitaire. La réalisation de Dala Gelson n'a rien changé au résultat final, et Paços de Ferreira s'éloigne de la zone rouge en prenant 6 points d'avance sur Portimonense, 17ème. De son côté, Rio Ave reste 7ème de Liga NOS.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.