Pacho dithyrambique envers Marquinhos

Il a trouvé son maître. Willian Pacho , arrivé au Paris Saint-Germain en 2024, a rapidement mis tout le monde d’accord. Dans un entretien avec l’UEFA, le défenseur central Équatorien révèle que Marquinhos , son partenaire de la charnière, n’est pas étranger à son adaptation réussie dans le club de la capitale . « Marquinhos est une personne incroyable. Il m’a soutenu dès le premier jour. C’est un exemple par sa volonté de toujours gagner. » , affirme Pacho.

Une aide précieuse

« Il m’aide à comprendre le jeu, à anticiper et à bien me placer. Ici, l’équipe veut toujours dominer et jouer un football positif, ce qui change de mes expériences précédentes, et il m’a aidé à m’adapter à ce style et à bien orienter mon corps sur le terrain » , ajoute-t-il. Willian Pacho a récemment prolongé son contrat avec le PSG jusqu’en 2030 . Parti pour s’inscrire dans la durée, le natif de Quinindé peut encore profiter de l’expérience de son compère Marquinhos, dont l’aventure parisienne devrait se terminer en 2028.…

CT pour SOFOOT.com