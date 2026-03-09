 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Pacho dithyrambique envers Marquinhos
information fournie par So Foot 09/03/2026 à 13:58

Pacho dithyrambique envers Marquinhos

Pacho dithyrambique envers Marquinhos

Il a trouvé son maître. Willian Pacho , arrivé au Paris Saint-Germain en 2024, a rapidement mis tout le monde d’accord. Dans un entretien avec l’UEFA, le défenseur central Équatorien révèle que Marquinhos , son partenaire de la charnière, n’est pas étranger à son adaptation réussie dans le club de la capitale . « Marquinhos est une personne incroyable. Il m’a soutenu dès le premier jour. C’est un exemple par sa volonté de toujours gagner. » , affirme Pacho.

Une aide précieuse

« Il m’aide à comprendre le jeu, à anticiper et à bien me placer. Ici, l’équipe veut toujours dominer et jouer un football positif, ce qui change de mes expériences précédentes, et il m’a aidé à m’adapter à ce style et à bien orienter mon corps sur le terrain » , ajoute-t-il. Willian Pacho a récemment prolongé son contrat avec le PSG jusqu’en 2030 . Parti pour s’inscrire dans la durée, le natif de Quinindé peut encore profiter de l’expérience de son compère Marquinhos, dont l’aventure parisienne devrait se terminer en 2028.…

CT pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une crack brésilienne débarque à l'OL Lyonnes
    Une crack brésilienne débarque à l'OL Lyonnes
    information fournie par So Foot 09.03.2026 15:01 

    Alerte pépite. L’OL Lyonnes a annoncé ce lundi avoir recruté Giovanna Waksman , grand espoir brésilien au milieu de terrain âgée de 16 ans. L’internationale U17 brésilienne s’est engagée avec le club rhodanien jusqu’en 2028 . Craque 💎😃 pic.twitter.com/4M5Ca40Xzx… ... Lire la suite

  • Vitor Roque bien loin du tumulte des élections du Barça
    Vitor Roque bien loin du tumulte des élections du Barça
    information fournie par So Foot 09.03.2026 14:37 

    Loin du coeur, près des yeux. Alors que son nom et son passage manqué au FC Barcelone lors des six mois passés chez les Blaugrana anime les débats des élections à la présidence du club catalan, Vitor Roque continue de marquer de son empreinte le championnat brésilien. ... Lire la suite

  • Le nouveau crush de Kylian Mbappé déchaîne la presse espagnole
    Le nouveau crush de Kylian Mbappé déchaîne la presse espagnole
    information fournie par So Foot 09.03.2026 13:52 

    Il y a des périodes de convalescences plus prolifiques que d’autres. La preuve avec Kylian Mbappé qui a profité d’un repos forcé par son genou en mauvais état pour obtenir son permis de conduire . Mais ça ne sera visiblement pas suffisant pour semer les rumeurs ... Lire la suite

  • FC Metz : tout ce qui les sépare du bonheur
    FC Metz : tout ce qui les sépare du bonheur
    information fournie par So Foot 09.03.2026 12:57 

    Battu sans résistance à Lens (3-0) et accroché à sa place de lanterne rouge à neuf journées de la fin du championnat, le FC Metz semble avoir laissé tomber toute forme d'espoir de maintien et se dirige tout droit vers une des pires saisons de son histoire en Ligue ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank