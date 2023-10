information fournie par So Foot • 05/10/2023 à 10:18

Pacheta, l’entraîneur « terroir » de Villarreal

Habitué à jouer dans la zone ascenseur, José Rojo Martin dit « Pacheta » s'est vu confier à la surprise générale les commandes du Sous-Marin jaune, début septembre, après le licenciement de Quique Setién. Découverte d'un entraîneur convivial.

Pour Rennes, c’était plutôt un bon souvenir. Quand le tirage a désigné Villarreal, les Rouge et Noir pensaient recroiser Quique Setién, l’entraîneur du Betis que les Bretons avaient éliminé en seizièmes de finale de Ligue Europa, en 2019. Mais l’esthète Setién a été licencié dès le 5 septembre, remplacé par « Pacheta », ex-entraîneur de Hércules, Elche ou Numancia. Alors que les noms de l’ex- goleador Raúl Gonzalez Blanco et de Julen Lopetegui avaient filtré, le choix a surpris de la part d’un habitué à l’Europe.

« Sans façon » , « humble » , « terre à terre » , voilà quelques-uns des adjectifs qui collent à José Rojo Martin, dit « Pacheta », qui tient à ce qu’on l’appelle par son surnom qui fleure bon la cerveza et les tapas prises sur un coin de table. À Valladolid, où il vient d’officier pendant deux ans, il n’était d’ailleurs pas rare de le voir prendre l’apéritif au bar du coin, sauf les lendemains de défaites où il devient muet, même avec ses proches. « Il menait une vie de Monsieur Tout-le-monde , se rappelle Manuel Belver, journaliste au Día de Valladolid . Il vivait près du centre, faisait ses courses à pied, discutait de football, mais aussi de tout et de rien avec les supporters. » Sa réaction au moment de son licenciement en avril dernier, alors que Valladolid pointait à la 16 e place, en dit d’ailleurs long sur sa conception de son rôle, à l’ère des entraîneurs nomades ultraqualifiés. « À Valladolid, j’ai eu une superbe vie sociale et gastronomique, (…) c’est douloureux, car je m’adapte aux endroits en pensant que je vais y rester dix ans, mais le football est ainsi fait. » …

