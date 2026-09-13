Pablo Pagis réagit à sa pré-sélection en équipe de France
Enfin un Pagis en Bleus ? Si Mickaël Pagis n’a jamais pu revêtir le maillot frappé du coq, son fils Pablo pourrait bien connaître très bientôt ce bonheur. Le nouvel attaquant du Paris FC figure en effet dans la pré-liste de Zinédine Zidane , qui dévoilera ses choix finaux le 18 septembre. « Ce sont de beaux messages, c’est encourageant, ça m’incite à continuer en ce sens, a souri l’intéressé » , interrogé sur le sujet par Ligue 1+ après le nul des siens face à l’OL.
Embed x.com…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer