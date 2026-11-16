Pablo Pagis a déjà envie de revenir en équipe de France

Un p’tit tour et puis s’en va ? Invité surprise de la dernière liste de Zinédine Zidane , Pablo Pagis a pris ses marques au sein de l’équipe de France et a fini par connaître sa première sélection face à la Turquie (2-1), à Bordeaux. Un match qui va forcément rester dans sa mémoire, mais qui en appelle d’autres.

Un retour en mars ?

Sur le banc, le milieu polyvalent du Paris FC avait « les jambes qui ne demandaient qu’à entrer » . À cinq minutes du terme, après le but de son ancien coéquipier à Lorient, Éli Junior Kroupi, il a ainsi fait son apparition, ressentant évidemment « beaucoup de fierté » .…

EL pour SOFOOT.com