information fournie par So Foot • 21/12/2023 à 22:39

Pablo Longoria souhaite des renforts à l’OM

Coup de neuf à Marseille ?

Au lendemain du match nul à Montpellier (1-1) en clôture de l’année civile, Pablo Longoria, président de l’OM, s’est présenté en conférence de presse pour tirer le bilan de cette première moitié de saison de Ligue 1. Interrogé sur le mercato hivernal à venir, l’Espagnol a déclaré que son effectif est « un peu juste » et ne convient pas parfaitement au style de jeu de Gennaro Gattuso. Ce dernier est plutôt adept du 4-3-3 et a récemment dû passer à un 5-3-2 pour compenser les manques au milieu et sur les ailes notamment.…

EL pour SOFOOT.com