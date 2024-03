Pablo Longoria ne s’inquiète pas pour la Ligue 1 après le départ de Mbappé

Il a toujours eu du flair, donc on lui fait confiance.

Ce jeudi soir, l’Olympique de Marseille affrontera Villarreal en huitièmes de finale de Ligue Europa. À cette occasion, Pablo Longoria a donné une longue interview au média espagnol AS. Et comme il est de coutume ces derniers temps, une question lui a été posée sur le départ de Kylian Mbappé du PSG. Selon lui, son départ ne changera rien. « Ce que je ne comprends pas, c’est ce fatalisme sur la perte de Mbappé et les droits télé et cette phrase populaire : “Dieu merci, le PSG est venu sauver les droits télé du football français.” Le volume des droits télévisuels est similaire à ce que nous parcourons en ce moment », a affirmé le président marseillais.…

QF pour SOFOOT.com