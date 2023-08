Pablo Longoria annonce que le mercato de l’OM est fini sauf en cas de départs

Longoria n’est plus désespéré.

Alors que le mercato estival se termine dans quatre semaines, le président de l’Olympique de Marseille, présent en conférence de presse, a été interrogé sur la suite à donner aux dossiers chauds de son club. Cela après avoir enregistré les arrivées de Renan Lodi, Geoffrey Kondogbia, Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr, ainsi que le départ de Dimitri Payet. « Actuellement, si on est franc et qu’on analyse l’effectif, à part au poste de latéral droit, on est complets, a expliqué l’Espagnol . On a toutes les positions doublées. Je considère qu’on est complets sauf s’il y a des départs de joueurs. » Des déclarations indiquant un potentiel retour d’Alexis Sánchez – dont le contrat a pris fin en juin dernier.…

ARL pour SOFOOT.com