Pablo Hernandez de Cos va être désigné pour succéder à Lagarde à la présidence de la BCE

Le Conseil européen va nommer l'Espagnol Pablo Hernandez de Cos au poste de président de la Banque centrale européenne (BCE), en remplacement de Christine Lagarde, selon des sources diplomatiques européennes.

Cette décision laisse entrevoir une continuité politique à la tête de l'institution basée à Francfort et met fin à des mois de négociations qui portaient également sur deux autres postes clés au sein du directoire de la BCE.

Ancien gouverneur de la Banque d'Espagne et actuel directeur général de la Banque des règlements internationaux (BRI), Pablo Hernandez de Cos est ainsi préféré au gouverneur de la banque centrale néerlandaise, Klaas Knot, le seul autre candidat en lice pour ce poste.

Si les Pays-Bas ont initialement poussé en avant le candidat néerlandais, le Premier ministre Rob Jetten a accepté jeudi d'apporter son soutien au candidat espagnol, selon des responsables de l'UE.

L'actuelle présidente de la BCE, Christine Lagarde, quittera ses fonctions le 7 février prochain.

Le Conseil de l'UE devrait également procéder, plus tard dans la journée, à la nomination de deux autres candidats à des postes clés au sein du directoire de la banque centrale, la Française Laurence Boone comme directrice des opérations des marchés financiers et l'Allemand Markus Brunnermeier au poste de chef économiste.

Ils doivent remplacer respectivement l'Allemande Isabel Schnabel et l'Irlandais Philip Lane .

" Un consensus s'est dégagé sur les recommandations de nominations à la Banque centrale européenne", a déclaré jeudi le président français Emmanuel Macron sur X, saluant les trois candidats comme un "trio de personnalités équilibré, au service de la stabilité et de la prospérité de la zone euro".

Les ambassadeurs de l'UE se réunissent jeudi pour lancer la "procédure écrite", dans le cadre de laquelle les pays membres doivent adopter une recommandation proposant des candidats pour les trois postes de la BCE qui deviendront vacants au cours des six prochains mois.

(Reportage Jan Strupczwesky, version française Diana Mandiá, édité par Tangi Salaün)