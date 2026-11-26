Pablo Hernandez de Cos choisi pour succéder à Lagarde à la présidence de la BCE

Les dirigeants de la zone euro ont désigné jeudi l'Espagnol Pablo Hernandez de Cos pour succéder en février prochain à Christine Lagarde au poste de président de la Banque centrale européenne (BCE), a annoncé le président du Conseil européen Antonio Costa.

Cette décision laisse entrevoir une continuité politique à la tête de l'institution basée à Francfort et met fin à des mois de négociations.

Ancien gouverneur de la Banque d'Espagne et actuel directeur général de la Banque des règlements internationaux (BRI), Pablo Hernandez de Cos est ainsi préféré au gouverneur de la banque centrale néerlandaise, Klaas Knot, le seul autre candidat en lice pour ce poste.

Les États membres ont également donné leur feu vert à la recommandation visant à nommer deux autres candidats à des postes clés au sein du directoire de la banque centrale, la Française Laurence Boone comme directrice des opérations des marchés financiers et l'Allemand Markus Brunnermeier au poste de chef économiste.

Ils doivent remplacer respectivement l'Allemande Isabel Schnabel et l'Irlandais Philip Lane.

"Cela ouvrira la voie à la nomination officielle de la nouvelle direction de la BCE en décembre", a précisé Antonio Costa dans un message publié sur X.

Les Pays -Bas a vaient initialement mis en avant leur candidat pour la présidence de la BCE, mais le Premier ministre Rob Jetten a accepté jeudi d'apporter son soutien au candidat espagnol.

"Un consensus s'est dégagé sur les recommandations de nominations à la Banque centrale européenne", av ait déclaré plus tôt dans la journée le président français Emmanuel Macron sur X, saluant les trois candidats comme un "trio de personnalités équilibré, au service de la stabilité et de la prospérité de la zone euro".

L'actuelle présidente de la BCE, Christine Lagarde, quittera ses fonctions le 7 février prochain, quelque mois avant la fin de son mandat officiel.

(Reportage Jan Strupczwesky et Inti Landauro, version française Diana Mandiá, édité par Tangi Salaün)