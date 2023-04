Pablo Fornals dégaine son meilleur coup du scorpion sur la pelouse de Bournemouth

Un Pablo qui trempe dans la pure. Étonnant.

En déplacement sur la pelouse de Bournemouth ce dimanche, West Ham n’a pas fait dans le détail en s’imposant 4-0, prenant ainsi (un peu) ses aises avec la zone rouge, trois jours après avoir renforcé son statut de favori de la Ligue Europa Conférence. La dernière réalisation du match a particulièrement régalé les fanatiques des Hammers ainsi que les amateurs de bonbon caramélisé, et elle est l’œuvre de Pablo Fornals. Trouvé par Jarred Bowen face au but, l’Espagnol s’est senti poussé des ailes, jusqu’à tenter et réussir un coup du scorpion. Un second but cette saison, très soigné, en cette année tendue.…

AL pour SOFOOT.com