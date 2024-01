information fournie par So Foot • 04/01/2024 à 13:06

Özil : « Rüdiger est le meilleur défenseur du monde »

Tchouaméni peut retourner au milieu.

Antonio Rüdiger est acclamé en Espagne après sa grosse performance lors de la victoire du Real face à Majorque mercredi (1-0). Impérial en défense, l’Allemand a marqué l’unique but des Merengues . Ancien chef d’orchestre du Real entre 2010 et 2013, Mesut Özil en a profité pour encenser son compatriote après le match : « Quand Toni Rüdiger est à son prime, c’est juste le meilleur défenseur du monde. […] Vous pouvez aussi demander à Haaland et Osimhen à quel point Rüdiger est bon. » L’ancien Gunner de 34 ans a argumenté tout en flinguant ses ex-rivaux de Chelsea : « Regardez ce qui s’est passé à Chelsea après son départ, sa mentalité leur manque tous les jours. » Décidément, Antonio Rüdiger, arrivé à l’été 2022 en Espagne – pour quatre saisons – met tout le monde d’accord sur la planète football.…

JBC pour SOFOOT.com