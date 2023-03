Özil, hommage à un artiste fragile

À 34 ans, Mesut Özil a décidé de mettre un terme à sa carrière. Un parcours riche en trophées, en caviars et en déceptions. Hommage à un artiste.

Le romantisme n’a pas sa place dans le football, dit-on. Pourtant, le ballon a procuré plus d’une émotion à ses amoureux, et formé des hommes vecteurs de ces mêmes sentiments. Parmi eux, Mesut Özil. Élégant, technique et sensible, l’Allemand a émoustillé le monde par sa gestuelle particulière et son toucher de cuir mesuré au centimètre. Ce mercredi 22 mars 2023, cet amour a cependant pris fin au moment de l’annonce de sa retraite. Une fin d’aventure relativement anonyme, pour celui qui a décidé de rentrer chez lui, en Turquie, loin du tumulte causé par un top niveau européen devenu fardeau.

La classe de Nemo

Comme beaucoup d’esthètes, la carrière d’Özil se sera dessinée autour d’une seule et même caractéristique : la nonchalance. Puisant dans du Zidane, du Berbatov, du Kaká ou du Riquelme, l’enfant de Gelsenkirchen s’est dessiné son propre style. Un jeu élégant, symbolisé par une qualité de contrôle et de passe très largement au-dessus de la moyenne (262 passes décisives en carrière). Au point de gagner le surnom affectueux de « Nemo » de la part de ses coéquipiers merengues , en raison de ses yeux globuleux, donnant l’impression de tout voir avant tout le monde. En témoigne ce tutoriel, expliquant sa fameuse « passe bombée », maîtrisée à la perfection. Cette intelligence technique en fera d’ailleurs la plaque tournante de l’Allemagne qui gagne, à 22 ans à peine (92 capes), pour mieux le hisser au rang de génie avec le Real Madrid, puis Arsenal.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com