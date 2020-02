Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Oyonnax domine Béziers de justesse Reuters • 23/02/2020 à 17:07









Oyonnax domine Béziers de justesse par Samuel Martin (iDalgo) Poussif. Pourtant bien mieux classé que leurs adversaires, Oyonnax est difficilement venu à bout de Béziers (25-21) dans le dernier match de la 21e journée de Pro D2. Les hommes d'Adrien Buononato partent très fort dans cette rencontre. Au terme du premier quart d'heure, ils prennent le large grâce à l'essai transformé d'Ensor (15', 13-0). Mais ils vont faiblir peu avant la mi-temps et laisser les visiteurs revenir au score. 13-11 à la pause. Porté par un Beauxis parfait au pied, les locaux reprendront l'avantage grâce à quatre pénalités de leur buteur. Les Oyomen vont toutefois se mettre en difficulté avec l'expulsion d'Ensor à quelques minutes de la fin du match (77'). Cela ne changera rien au score, les Rouge et Bleu ne parviennent pas à faire leur retard. Oyonnax renoue avec le succès après deux défaites de rang et consolide sa 4e place.

