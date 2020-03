Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Oyonnax cartonne et revient à hauteur de Grenoble Reuters • 06/03/2020 à 00:03









Oyonnax cartonne et revient à hauteur de Grenoble par Matthieu Cointe (iDalgo) Grenoble a sombré. Le FCG s'est incliné à Oyonnax ce soir dans le match d'inauguration de la 23e journée de Pro D2 (40-21). Les Isérois avaient pourtant parfaitement débuté la rencontre. Grâce à un essai de Fourie et deux pénalités de Germain, Grenoble menait 13-0 dès la 10e minute de jeu. Mais le réveil de l'USO a fait très mal. Millet et Mirtskhulava ont aplati dans l'en but adverse en première période avant que Tony Ensor, d'une superbe percée individuelle, et Quentin MacDonald n'aggrave le score dans le second acte. En l'absence de Lionel Beauxis, Yohan Le Bourhis a été exceptionnel au pied (8/8) pour mettre les siens sur de bons rails. La réalisation de Tupuola en fin de partie a privé les locaux du bonus offensif. Au classement, Oyonnax atteint les 67 points et égalise son adversaire du soir, 3e du championnat.

