Ouverture les dimanches de janvier: des fédérations de commerçants "regrettent" l'absence d'automaticité

Des fédérations de commerçants, anticipant des "démarches lourdes et tardives" pour demander l'autorisation d'ouvrir le dimanche en janvier, ont regretté que le gouvernement n'ait pas rendu cette ouverture automatique, dans un communiqué lundi.

Ces fédérations "déplorent le choix de la Ministre du Travail de ne pas rendre +automatique+ les autorisations d'ouverture dominicale des commerces en janvier et pendant la période des soldes", qui débutent le 20 janvier.

"Une telle décision contraint les organisations professionnelles et les commerçants qui le souhaitent à effectuer des démarches lourdes et tardives auprès des préfectures pour demander une dérogation au repos dominical des salariés", déplorent encore Alliance du Commerce de centre-ville, le Conseil national des centres commerciaux (CNCC), la Fédération du commerce coopératif et associé (FCA) ou la fédération pour la promotion du commerce spécialisé (Procos).

A leurs yeux, il "incombe" au gouvernement de "faire en sorte que les commerçants puissent ouvrir les dimanches des soldes en plus des dérogations qui avaient été accordées par les maires pour les dimanches 10 et 17 janvier".

"On a des situations différentes en fonction du résultat des concertations" avec les collectivités et les partenaires sociaux dans les départements, avait expliqué la semaine précédente Elisabeth Borne, sur Franceinfo. "Dans la plupart des cas, on ouvrira comme on le fait chaque année pour les dimanches de soldes, donc les deux derniers dimanches de janvier". Les communes ont aussi à leur disposition "les douze dimanches du maire" par an.

