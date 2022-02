Ouverture en Normandie d'une des seules filatures de lin en France

Une filature de lin vient de démarrer à Saint-Martin-du-Tilleul (Eure), nouvelle étape dans le début de relocalisation de la filière en France, a-t-on appris mercredi auprès de son propriétaire le groupe NatUp.

Il s'agit de la deuxième filature de lin à ouvrir en France, après celle lancée à Hirsingue (Haut-Rhin) par le groupe Velcorex-Emmanuel Lang en 2020, a précisé le groupe agro-industriel normand. Les dernières filatures de lin françaises avaient été délocalisées au début des années 2000.

"Depuis vendredi, il y a du fil qui sort tous les jours" à Saint-Martin-du-Tilleul, a précisé à l'AFP Karim Behlouli, directeur général de NatUp Fibres.

Près de 4,4 millions d'euros ont été investis avec 25% de subventions, de l'Etat et la Région, et 25% d'avancement de ces financeurs.

Les deux filatures françaises "sont complémentaires", selon M. Behlouli.

La filature normande produit du lin "au mouillé" destiné à fabriquer des vêtements et du linge de maison en tissu fin tandis que l'Alsacienne file du lin "au sec" pour des tissus plus épais comme les jeans ou ceux destinés à l'ameublement, a ajouté M. Behlouli.

Pour relancer ce savoir-faire en Normandie, le groupe a acheté neuf machines (sept en Chine, une en Italie et une en Allemagne). Et il est en train de former au filage les 27 salariés de son usine de peignage (une des étapes préalables au filage) de lin de Saint-Martin-du-Tilleul.

La formation est assurée par le directeur du site qui "était filateur dans sa jeunesse, a vu les machines partir en Tunisie" et est arrivé à l'usine de Saint-Martin-du-Tilleul "il y a quelques années", raconte M. Behlouli.

Il annonce le recrutement "en cours" de 25 personnes d'ici deux mois à deux ans, en fonction de la demande du marché.

"Il faut trouver tous ces clients qui vont remplir le carnet de commande" mais le premier vêtement en fil normand de lin devrait voir le jour dans les prochaines semaines, assure M. Behlouli.

L'objectif est de produire 250 tonnes de fil par an, l'équivalent de 1,25 million de chemises ou 750.000 pantalons de yoga.

NatUp vise le tissage et la confection française pour des vêtements 100% made in France. Son fil est à 22 euros le kg, contre 16 à 17 euros pour le fil de lin chinois, selon M. Behlouli.

La France est le premier producteur de lin au monde. Mais 80% de la production part en Chine et 20% dans l'est de l'Europe.