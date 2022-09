Ouverture du procès en appel de l'ex-Front national dans l'affaire des kits de campagne

La silhouette de Marine Le Pen, présidente du Front National (RN) lors d'un congrès du parti, le 29 novembe 2014 à Lyon ( AFP / JEFF PACHOUD )

Le procès en appel de l'ex-Front national, dans l'affaire des kits de campagne du FN aux législatives de 2012, s'est ouvert lundi à Paris en présence de six des sept prévenus, cadres ou anciens cadres du RN ou encore proches de Marine Le Pen.

En première instance, le FN (devenu depuis Rassemblement national) avait été en grande partie relaxé des accusations d'escroquerie au détriment de l'Etat dans le financement des législatives de 2012.

Le parquet avait fait appel du jugement du tribunal correctionnel "sur l'ensemble des prévenus".

Le procès en appel doit durer jusqu'au 19 octobre.

Les trois personnes morales mises en cause, dont le Rassemblement national, étaient toutes représentées devant la cour d'appel par un avocat.

"Je conteste ma culpabilité", ont répété à la barre les cinq prévenus condamnés en première instance à des peines allant de deux ans et demi à six mois de prison assortis de sursis partiel ou total.

Axel Loustau, seul prévenu à avoir été entièrement relaxé en première instance a demandé à la cour de prendre "la même décision" que le tribunal correctionnel de Paris en juin 2020.

Au cœur du dossier, des kits de campagne composés de tracts, d'affiches, d'un site internet et de prestations comptables qui étaient vendus 16.650 euros aux candidats du FN par l'association Jeanne, le micro-parti de Marine Le Pen, et fournis par la société de communication Riwal, dirigée par Frédéric Chatillon, un ancien président du Gud (Groupe union défense, organisation étudiante d'extrême droite), condamné en première instance à deux ans et demi de prison dont dix mois ferme et 250.000 euros d'amende.

Pour l'accusation, ce système cachait des prestations surévaluées, destinées à tromper l'Etat qui rembourse les dépenses des candidats dépassant 5% des voix.

L'Etat avait réclamé au parti 11,6 millions d'euros, le montant selon lui des dépenses électorales qu'il avait remboursées.

En première instance, le tribunal avait relaxé le FN des accusations d'escroquerie, estimant ne pas avoir trouvé de "manœuvres frauduleuses" ni de preuves de surfacturation derrière la fourniture de ces kits.

Sans un "crédit-fournisseur" sollicité par le parti, le "mécanisme du prêt fictif n'aurait pas pu être mis en place", avaient cependant estimé les juges du tribunal correctionnel.

Axel Loustau, membre du Rassemblement National (RN) et trésorier de l'association Jeanne, arrive au Tribunal de Grande Intance de Paris, le 6 novembre 2019 ( AFP / DOMINIQUE FAGET )

Le tribunal avait également souligné que "les faits lui semblaient particulièrement graves" car ils avaient "porté atteinte à la confiance des citoyens dans le fonctionnement des partis politiques" et de "la démocratie".

Le FN avait été condamné à une amende de 18.750 euros pour "recel d'abus de biens sociaux" - le parquet avait requis 500.000 euros - pour avoir profité d'avantages indus auprès de Riwal, notamment l'emploi fictif de deux élus, Nicolas Bay et David Rachline, l'achat de matériel et surtout l'octroi au FN d'un crédit sans intérêt de plusieurs millions d'euros pendant trois ans.

Le micro-parti de Marine Le Pen, Jeanne, avait été condamné à une amende de 300.000 euros dont la moitié avec sursis.

"Le FN, parti légaliste, n'a absolument rien fait d'illégal", a affirmé lundi à l'audience son avocat, Me David Dassa-Le Deist, dénonçant "un procès d'intention fait à un parti politique".