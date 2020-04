Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ouverture d'une information judiciaire sur la tuerie de Romans Reuters • 08/04/2020 à 11:34









OUVERTURE D'UNE INFORMATION JUDICIAIRE SUR LA TUERIE DE ROMANS PARIS (Reuters) - Le parquet national anti-terroriste a annoncé mercredi l'ouverture d'une information judiciaire des chefs d'assassinats et tentatives d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste concernant l'attaque de Romans-sur-Isère dans la Drôme, qui a fait deux morts et cinq blessés samedi. L'agresseur présumé, né en 1987 au Soudan, a été interpellé sans résistance après avoir attaqué à l'aide d'un couteau à cran d'arrêt puis un couteau de boucher ses sept victimes dans les commerces et rues du centre de la ville. "Les premières investigations tendent à démontrer qu'il aurait agi seul, sans avoir été commandité par une organisation terroriste", précise le PNAT dans un communiqué. "Le mis en cause sera présenté, ce (mercredi), à un juge d'instruction antiterroriste afin d'être mis en examen. Le parquet national antiterroriste prendra des réquisitions de placement en détention provisoire à son encontre", ajoute-t-il. (Nicolas Delame et Jean-Stéphane Brosse)

