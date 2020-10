Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ouverture d'une enquête sur des paris suspects à Roland-Garros Reuters • 06/10/2020 à 16:23









OUVERTURE D'UNE ENQUÊTE SUR DES PARIS SUSPECTS À ROLAND-GARROS PARIS (Reuters) - Le parquet de Paris a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête sur un match de double féminin du tournoi de tennis de Roland-Garros qui a fait l'objet de paris suspects. L'enquête pour "escroquerie en bande organisée" et "corruption sportive active et passive" porte sur la rencontre qui a opposé les Roumaines Andreea Mitu et Patricia Mari à la Russe Yana Sizikova et à l'Américaine Madison Brengle. (Julien Pretot, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

