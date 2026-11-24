Outre-mer: la gendarmerie alerte sur une violence armée nourrie par les trafics

Des gendarmes contrôlent un homme pendant une opération "place nette" dans un quartier sensible de Saint-Laurent du Maroni, en Guyane, le 3 mai 2024, après le meurtre d'un pharmacien ( AFP / Jody AMIET )

Les outre-mer concentrent 65 % des vols à main armée avec arme à feu et 30 % des homicides constatés par la gendarmerie en France, déplore dans un entretien à l'AFP le général Pierre Poty, commandant la gendarmerie d'outre-mer (CGOM), qui quitte ses fonctions le 1er décembre.

QUESTION: Quels sont aujourd'hui les principaux défis sécuritaires dans les outre-mer ?

REPONSE: Le défi principal, c'est le niveau de violence, consubstantiel à la criminalité organisée et au trafic d'armes. Il n'y a pas que le trafic de stupéfiants: le trafic d'armes fait qu'on a une société souvent hyperviolente.

Par exemple, 65 % des vols à main armée avec arme à feu constatés par la gendarmerie le sont outre-mer, alors que la population ultramarine représente entre 5 et 6 % de la population française. C'est pareil pour les homicides: 30 % des homicides et 50 % des tentatives d'homicide le sont outre-mer.

Cette criminalité s'explique par la situation géopolitique des outre-mer, sur des routes de la drogue, comme dans les Caraïbes, ou entourés de pays dans des situations économiques, politiques et sociales très difficiles.

Autour de La Réunion, Maurice, Madagascar, les Seychelles, les Comores et des pays d'Afrique de l'Est constituent des zones de rebond et de refuge pour la délinquance organisée qui considère nos outre-mer, pastilles de prospérité dans un océan de misère, comme des lieux de prédation.

Q: Quels ont été vos axes d'action durant votre commandement durant près de deux ans ?

R : Nous avons développé trois axes majeurs. D'abord, le renseignement criminel pour identifier les réseaux et les démanteler dans la profondeur, pas juste en surface. En Guyane, nous avons mis un coup d'arrêt au développement des factions armées brésiliennes: il y en a toujours, mais à un niveau relativement bas, avec des peines extrêmement significatives prononcées par la justice.

Le deuxième axe est la coopération internationale de proximité, via des relations bilatérales avec les pays des zones limitrophes. Quand des stupéfiants sont exportés vers un pays, l'argent recyclé dans un pays voisin, transformé en or puis envoyé dans un paradis fiscal, on n'y arrive pas sans collaborer.

Enfin, nous avons essayé de rétablir de la proximité dans le service quotidien, pour ramener des populations parfois éloignées des règles de la République. Cela nous ramène du renseignement et répond à une attente de forte proximité.

Un tag sur une barrière en tôle ondulée dans une rue de Mamoudzou, après de violents affrontements entre gangs rivaux, le 21 novembre 2022 ( AFP / Gregoire MEROT )

Q: Quel territoire vous inquiète le plus pour l'avenir ?

R: Nous intervenons en bout de chaîne, quand les politiques publiques ont échoué, et nous en sommes complètement dépendants. Mayotte est une source d'inquiétude, car ce territoire est submergé par une immigration clandestine qui engendre une délinquance extrêmement élevée et submerge les services publics.

Les résultats contre la délinquance dépendront de la capacité de l'État à réduire cette pression migratoire.

Aux Antilles - à Saint-Martin, en Guadeloupe et en Martinique -, le trafic de stupéfiants transite à proximité ou par nos territoires et irrigue aussi l'intérieur.

Les délinquants s'adaptent aux contrôles: après le durcissement au Suriname avec des scanners millimétriques, les mules sont passées par la Guyane, puis par les Antilles et passent maintenant par le Brésil.

Aux Antilles, la violence armée est extrêmement forte et engage l'avenir: si on n'arrive pas à juguler cette violence et la création de ces gangs et groupes criminels, on va déstabiliser des départements déjà en difficulté économique, sociale et financière.