Outre-mer : l'État prévoit de mobiliser 28 milliards d'euros en 2027 pour accompagner les territoires

Naïma Moutchou, ministre des Outre-mer, à l'Assemblée nationale le 3 décembre 2025. ( AFP / BERTRAND GUAY )

Une enveloppe supplémentaire de 125 millions d'euros est prévue pour le dispositif de soutien aux entreprises lequel sera étendu à Mayotte.

L'État prévoit de mobiliser 28 milliards d'euros pour les Outre-mer en 2027 afin d'accompagner les communes malgré des finances publiques contraintes, a annoncé lundi à Issy-les-Moulineaux la ministre Naïma Moutchou.

Réunis au Palais des congrès avant l'ouverture ce mardi 22 novembre à Paris du 108e Congrès des maires de France, les élus ultramarins débattent des défis climatiques et démographiques, de la crise du logement et de la sécurité intérieure.

Après les gels de crédits de 2026, le projet de budget 2027 prévoit une nette hausse des crédits de paiement. Il maintient plus de 803 millions d'euros pour les contrats de convergence (2024-2027) et ajoute 125 millions d'euros pour la LODEOM, un dispositif de soutien aux entreprises désormais étendu à Mayotte.

Dans ce territoire suivi "commune par commune", les crédits non consommés sur le PiTe Mayotte en 2026 seront reportés en 2027. "Il n'était pas question que des financements destinés à reconstruire Mayotte soient perdus parce que les opérations prennent du temps", a souligné Naïma Moutchou, ministre des Outre-mer.

Sur le logement, dont la ligne budgétaire unique sera maintenue "à l'euro près" en 2027 après 65 % de crédits délégués cette année, elle veut adapter les financements. "Les coûts de construction ont augmenté. Certains montages financiers ne tiennent plus. Nous devons les revoir avec les bailleurs et les collectivités, et remettre en mouvement les opérations bloquées", a-t-elle déclaré.

Sargasses, eau et narcotrafic

Naïma Moutchou a aussi promis "dans quelques jours le plan sargasses 3, qui change radicalement d'échelle", avec un volet sanitaire et des financements "largement multipliés" pour collecter ces algues avant leur échouement.

Elle a évoqué la réparation des réseaux d'eau à Mayotte et en Guadeloupe, et le plan contre le narcotrafic aux Antilles et en Guyane "face au nombre record d'homicides dans certains territoires" .

La ministre des Outre-mer a enfin demandé aux préfets d'identifier avec les associations de maires les règles bloquant les projets afin d'utiliser davantage leur droit de dérogation. "Prenons une commune qui veut construire un équipement public et qui se heurte à une norme réglementaire inadaptée à sa situation. Avant de lui expliquer qu'elle doit attendre, regardons si nous pouvons légalement déroger", a-t-elle illustré.

Organisé par l'Association des maires de France (AMF), le 108e Congrès porte jusqu'à jeudi 26 novembre sur les libertés locales, avant l'élection présidentielle. Il accompagne les équipes municipales élues en mars pour six ans, après l'adoption en décembre du statut de l'élu local.