Outre-mer: l'AFD a octroyé 1,1 milliard d'euros dans des projets en 2022

L'Agence française de Développement (AFD) a octroyé 1,1 milliard d'euros en 2022 aux Outre-mer, selon un rapport annuel présenté vendredi, en présence du ministre délégué aux Outre-mer Jean-François Carenco.

L'AFD, banque publique d'investissement qui détient "deux tiers de la dette des collectivités locales ultramarines", a dépensé 916,8 millions d'euros en prêt et en subventions vers le secteur public, a souligné le directeur général de l'AFD Rémy Rioux.

Dans un contexte économique mondial tendu marqué par les conséquences de la guerre en Ukraine, la hausse des taux d'intérêts et l'inflation, l'AFD a également financé 141,5 millions d'euros vers le secteur privé dont 39,5 millions en prêt aux entreprises, 92 millions de refinancement du secteur bancaire.

La Nouvelle-Calédonie est le territoire qui a perçu le plus gros financement (318 millions d'euros), suivie par la Réunion (178 millions), la Polynésie française (125 millions) et Mayotte (111 millions). La Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélémy, comme la Martinique, ont reçu 108 millions d'euros. Viennent ensuite la Guyane (52 millions) et Saint-Pierre-et-Miquelon (0,1 million).

"L'AFD est un partenaire majeur pour les Outre-mer. Il n'y a pas de développement outre-mer sans l'AFD", a indiqué M. Carenco.

L'AFD est un établissement public français qui a pour vocation d'accompagner financièrement des projets publics et privés, notamment dans les pays en développement mais également en Outre-mer.

Elle assure notamment la mise en oeuvre du volet "assistance technique" des Contrats de redressement des Outre-mer (COROM), lancés en 2021 pour apporter un soutien renforcé aux collectivités les plus en difficulté en Outre-mer, selon un communiqué.