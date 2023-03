Outre-mer: Carenco évoque une nouvelle stratégie pour Ladom

Le ministre délégué aux Outre-mer Jean-François Carenco a confirmé mardi l'augmentation des aides pour assurer la continuité territoriale aux ultramarins, délivrées par l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité (Ladom), en indiquant vouloir un changement de stratégie de cette agence.

"La demande que j'ai faite au nouveau directeur de Ladom, c'est une vraie stratégie", a déclaré M. Carenco, lors d'un point presse. "Une stratégie au service de deux idées: une idée sociale vis-à-vis des gens qui en ont besoin et puis (...) les territoires sont très attachés à ce que Ladom puisse aussi aider au retour, à la création de richesses sur les territoires".

"Pour que la France soit une et indivisible, il faut que les personnes puissent voyager quand elles le souhaitent, et que les moyens financiers ne soient pas un frein indépassable", a expliqué le directeur général de l'établissement public Ladom, Saïd Ahamada, présent lors de ce point presse.

La somme supplémentaire de six millions d'euros accordée à Ladom dans le Budget 2023 permettra "dès demain" d'augmenter la prise en charge des billets d'avion par l'Etat à près de 50%, contre un peu moins de 40% précédemment pour "amortir la hausse du prix des billets pour les ultramarins les plus modeste", a indiqué Ladom dans un communiqué.

Cette enveloppe augmentera les aides de Ladom qui permettent sous condition de ressources à des étudiants, des sportifs, des acteurs de la culture de payer l'avion pour se rendre en métropole. Elles concernent également des aides funéraires lorsqu'il s'agit d'accompagner le corps d'un défunt.

"On est un outil vraiment au service du développement des compétences sur le territoire et demain on travaillera aussi sur la mobilité dans les deux sens, c'est-à-dire permettre à des Français d'aller s'installer dans les Outre-mer, à des ultramarins de retourner dans leur territoire pour que leurs compétences soient mises au service de ces territoires et qu'ils se développent économiquement et donc socialement", a ajouté Saïd Ahamada.

Selon M. Carenco, cette nouvelle stratégie "supposera des modifications importantes dans la loi qui encadre l'activité de Ladom".

Il a indiqué qu'il proposerait ces mesures à la Première ministre Elisabeth Borne "lors du Ciom", le comité interministériel des outre-mer qui, mi-mai, doit permettre de rendre plus efficace l'action des collectivités ultramarines en actant un certain nombre de mesures législatives ou réglementaires.