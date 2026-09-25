Ousmane Dembélé « très content » du résultat des Bleus

Victoire en Turquie et trois points, Ousmane Dembélé s’en satisfera . Après le succès étriqué des Bleus sur la pelouse d’Izmit, l’attaquant du Paris Saint-Germain, aligné en pointe ce soir , s’est exprimé au micro de TF1 pour revenir sur la première des Bleus de Zinédine Zidane.

Les 3 points et les consignes de Zizou

« On sait que c’est un terrain compliqué, il y a aussi eu une pelouse difficile mais je trouve qu’on a fait un très bon match dans l’ensemble , a-t-il déclaré. On aurait pu marquer un ou deux buts de plus. » Globalement satisfait du résultat , le Ballon d’or en titre retenait surtout le score, dans un contexte hostile : « Venir ici en Turquie dans un stade chaud, difficile, on savait que ça n’allait pas être facile et toute la semaine on a très bien préparé ce match et on est très content de ce match et de repartir avec les trois points. » …

JF pour SOFOOT.com