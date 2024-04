Ousmane Dembélé sur Luis Enrique : « Sa tactique était parfaite »

Ousmane sans pression.

Élu homme du match lors de ce quart de finale, avec son but et un penalty obtenu notamment, Ousmane Dembélé a été le grand bonhomme de la rencontre. Au micro de Canal+, l’international français, le sourire aux lèvres, est revenu sur un scénario incroyable pour les Parisiens, soulignant l’état d’esprit des siens : « Tout le monde y a cru, même si on a perdu à l’aller 3-2, on n’a pas baissé les bras, on savait qu’on allait marquer des buts ici. » Surtout, l’ailier a tenu à mettre en avant le travail de Luis Enrique durant la semaine. « Toute la semaine, on a travaillé tactiquement avec le coach et sa tactique était parfaite, et on l’a vu sur le match », a-t-il ainsi lâché, convaincu par son technicien.…

JF pour SOFOOT.com