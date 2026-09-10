Ousmane Dembélé souhaite enchaîner les matchs

Pas content ? Doublé. Grand artisan du succès parisien face à Bratislava (6-1), Ousmane Dembélé a confié avoir désormais l’envie d’enchaîner les match s après un début de saison difficile.

Enchaîner sans se relâcher

Impliqué sur quatre des six buts parisiens du soir, le numéro 10 parisien retrouvait sa place de titulaire à la pointe de l’attaque du PSG pour la première fois depuis le 23 août dernier contre Rennes (2-2). Au micro de Canal + après la rencontre, l’international tricolore s’est notamment épanché sur sa condition physique : « Il fallait bien reprendre physiquement parce qu’on a eu la Coupe du monde et pas beaucoup de vacances. Je me sens de mieux en mieux. J’espère avoir encore plus de minutes pour pouvoir reprendre le rythme contre Brest ». …

LB pour SOFOOT.com