Ousmane Dembélé rime avec blessé... et c'est triste

Jamais en paix avec son corps, Ousmane Dembélé s'est encore blessé et ne devrait pas rejouer avant plusieurs mois. Un vrai regret, quand on sait que l'Euro arrive à grands pas. Et si elle peut parfois laisser à désirer, l'hygiène de vie du garçon ne pèse pas bien lourd face à la fragilité de son organisme victime de son style de jeu.

Mon frère, Je sais que pour toi ça doit faire beaucoup et que ça devient insoutenable, mais il faut que tu restes fort malgré tout. Bien sûr c'est plus facile à dire qu'à faire, mais moi je serai toujours là pour te soutenir et je sais que tu vas revenir nous épater ? pic.twitter.com/BrVpX56hnl -- Kylian Mbappé (@KMbappe) February 4, 2020

À l'annonce de la nouvelle, les réactions n'ont comme d'habitude pas tardé. Les plus amoureux ont fait la gueule : "" Les plus pessimistes ont flippé : "" Les plus fatalistes ont répondu : "" Les plus méchants ont répliqué : "" Les plus rigolos ont ressorti leur super jeu de mot : "" Kylian Mbappé, lui, a envoyé quelques phrases de soutien sur Twitter : "(...)" Et c'est sûrement cette dernière tendance qu'il faut suivre.Comme l'a officialisé Barcelone sur ses réseaux sociaux, Ousmane Dembélé a donc rechuté et ne devrait pas réapparaître sur un terrain de football pendant au moins trois mois en raison d'une "". Immédiatement, les frises chronologiques ont été sorties pour rappeler l'historique des innombrables blessures de l'ancien Rennais depuis son arrivée en Catalogne. Oui, le bonhomme avait déjà raté 61 rencontres du club espagnol. Oui, son nouveau pépin est le dixième en l'espace d'environ seize mois. Mais bien peu ont noté que cette récidive est tout simplement triste (une "tristesse" évidemment toute relative, à introduire dans le contexte purement sportif) et dommage.