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Ousmane Dembélé pointe une grande différence entre Mbappé et lui
information fournie par So Foot 14/09/2026 à 09:05
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Ousmane Dembélé pointe une grande différence entre Mbappé et lui

Ousmane Dembélé pointe une grande différence entre Mbappé et lui

Si planter 12 buts en Ligue 1 à 18 ans ne suffit plus pour éviter la fausse modestie… En tout cas, Ousmane Dembélé n’en a que faire de sa précocité. De corvée ce dimanche soir au micro de Ligue 1+ après la victoire parisienne contre Brest, l’international français s’est laissé allé à un petit storytelling sur sa carrière et sa jeunesse.

« J’ai toujours été au fond de la classe en train de travailler, dur », a assuré Dembouz’, avant d’ajouter que son succès n’était pas inné, étant donné qu’il n’a jamais « été l’élu » . En bon stakhanoviste, le Ballon d’or 2025 s’est uniquement contenté « de ne pas dire un mot et de travailler énormément ».

ABS pour SOFOOT.com

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