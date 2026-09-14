Ousmane Dembélé pointe une grande différence entre Mbappé et lui

Si planter 12 buts en Ligue 1 à 18 ans ne suffit plus pour éviter la fausse modestie… En tout cas, Ousmane Dembélé n’en a que faire de sa précocité. De corvée ce dimanche soir au micro de Ligue 1+ après la victoire parisienne contre Brest, l’international français s’est laissé allé à un petit storytelling sur sa carrière et sa jeunesse.

« J’ai toujours été au fond de la classe en train de travailler, dur », a assuré Dembouz’, avant d’ajouter que son succès n’était pas inné, étant donné qu’il n’a jamais « été l’élu » . En bon stakhanoviste, le Ballon d’or 2025 s’est uniquement contenté « de ne pas dire un mot et de travailler énormément ». …

ABS pour SOFOOT.com