information fournie par So Foot • 12/08/2023 à 10:55

Ousmane Dembélé officiellement au PSG !

Fumée blanche à la Factory.

Ousmane Dembélé s’est officiellement engagé avec le PSG vendredi pour une durée de cinq ans. Le club de la capitale aurait déboursé 50 millions d’euros pour s’attacher les services du joueur. L’international français de 26 ans quitte donc le FC Barcelone, qu’il avait rejoint en 2017 en provenance du Borussia Dortmund. Si le passage du « Moustique » chez les Blaugrana aura été marqué par de beaux coups d’éclats (40 buts et 43 passes décisives en six saisons), les blessures ont gâché son aventure en Catalogne. Le natif de Vernon a manqué 119 matchs avec le Barça à cause de ses pépins physiques.…

TM pour SOFOOT.com