Ousmane Dembélé ne voterait pas pour lui au Ballon d'or

C’est plus simple quand on l’a déjà gagné, mais soit. Interrogé sur le Ballon d’Or au cours d’un entretien avec le magazine France Football , le lauréat de l’édition 2025 Ousmane Dembéléa préféré miser sur le sens du collectif et l’altruisme . « Je ne pense pas qu’il soit indécis, ce trophée. Je pense qu’il va rester dans les mains d’un joueur du Paris Saint-Germain , affirme-t-il avant de se donner son podium. Mon top 3 ? Tout mélangé : Kvara, Harry Kane, qui a fait une très, très bonne saison, et je pense Kylian Mbappé. » En bonus, il glisse également le nom d’un second français : Michael Olise.

Embed x.com…

MB pour SOFOOT.com