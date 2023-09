Ousmane Dembélé, le but ne répond plus

10 Ousmane DEMBELE (psg) during the Ligue 1 Uber Eats match between Paris Saint Germain and Racing Club de Lens on August 26, 2023 in Paris, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport)

Auteur d'un nouveau raté contre Nice, seul face à Marcin Bulka, Ousmane Dembélé n'y arrive décidément pas à la finition depuis le début de son aventure parisienne. Comment expliquer, avant ses retrouvailles avec Dortmund, qu'un joueur aussi talentueux galère autant à marquer des buts ?

Huit tirs, aucun cadré et déjà quelques ratés qui resteront dans les mémoires des supporters parisiens, comme ce face-à-face avec Marcin Bulka envoyé directement en tribune Auteuil, vendredi soir face à Nice. C’est peu dire qu’Ousmane Dembélé, qui attend toujours son premier geste décisif avec le Paris Saint-Germain, n’a pas brillé devant le but lors de ses quatre premières sorties en rouge et bleu. Systématiquement aligné sur l’aile droite du 4-3-3 concocté par Luis Enrique, l’international tricolore avait débuté par une glissade à Toulouse au bout d’un rush impressionnant que beaucoup imaginaient comme l’action du break . Le voir ironiser dans la foulée sur la possibilité de troquer ses moulés pour des vissés à l’avenir pouvait alors faire sourire. Mais le manque de réussite dans le dernier geste face à Lens, Lyon ou donc les Aiglons commence à soulever quelques interrogations.

Voir le natif de Vernon pêcher dans le dernier geste n’est pas une nouveauté, lui qui n’a atteint la barre des dix buts qu’une seule fois en six saisons avec le Barça. « La finition, ce serait un plus. Pouvoir associer une meilleure efficacité mettrait encore plus en valeur ce qu’il fait de bien », ne pouvait qu’acquiescer Didier Deschamps lors de la dernière trêve internationale après avoir vu Dembouz rester muet pour sa treizième sélection consécutive contre l’Irlande. L’intéressé lui-même a plusieurs fois reconnu vouloir progresser dans ce domaine, conscient de l’anomalie. Mais où est donc passé le gamin virevoltant de Rennes qui, en plus de collectionner les cassages de reins, enfilait les buts comme des perles ?…

Propos de Rolland Courbis recueillis par TB.

Par Tom Binet pour SOFOOT.com