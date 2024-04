Ousmane Dembélé, dans l’axe et ça repart

Les raids solitaires d’Ousmane Dembélé sont décryptés sous tous les angles depuis plusieurs années. Mais, alors qu’elles survenaient au bord de touche, voilà que ces courses sont désormais en plein cœur du jeu. Luis Enrique l’a replacé dans l’axe, pour prendre un peu de lumière à Kylian Mbappé et, surtout, dynamiser un jeu qui en a bien besoin.

Quand la rencontre peine à s’emballer, Ousmane Dembélé arrive à la rescousse et c’est pour cette mission qu’il s’est rendu au Parc des Princes, ce mercredi, afin de faire plier le Stade rennais (1-0). Il n’a pas marqué, mais l’ailier virevoltant formé chez les Rouge et Noir s’est particulièrement distingué. Replacé dans l’axe à plusieurs reprises par Luis Enrique, il a campé ce poste dès le coup d’envoi, errant devant le rond central avant de lancer ses longues et fines jambes dans un roulement dont la vitesse ferait pâlir les mécaniciens habitués aux voitures de sport. Mais il est loin d’être seulement un athlète aux sprints aériens. « C’est un joueur très doué techniquement » , a rappelé son entraîneur, tenant pour preuve la première mèche de la soirée allumée par Dembélé sur une superbe passe en profondeur en direction de Kylian Mbappé, avant que la barre ne sauve momentanément les Bretons.

Jusqu’à la surface tout va bien

Dix minutes plus tard, « Dembouz » s’est rappelé au bon souvenir des supporters rennais. Après avoir claqué une passe fouettée de l’exter, le Parisien est resservi à 30 mètres du but adverse, l’endroit idéal pour commencer son festival : un premier crochet d’école pour passer Désiré Doué, puis un double contact afin de filer entre Arthur Theate et Baptiste Santamaria. Une fois entré dans la surface, il est rattrapé par sa propre vitesse, s’emmêle un peu les pinceaux et propulse sa frappe directement en tribune.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com