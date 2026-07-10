Ousmane Dembélé assume son rôle de patron
Et Ousmane, c’est (aussi) le patron ! Buteur pour mettre l’équipe de France à l’abri face au Maroc, Ousmane Dembélé s’affirme de plus en plus comme un leader de ces Bleus en quête de sacre mondial . « Ça fait maintenant dix ans que je suis en équipe de France , a-t-il rappelé sur la Six. Je suis un des plus anciens, il faut donner un peu de la voix. »
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