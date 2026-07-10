 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ousmane Dembélé assume son rôle de patron
information fournie par So Foot 10/07/2026 à 00:53

Ousmane Dembélé assume son rôle de patron

Ousmane Dembélé assume son rôle de patron

Et Ousmane, c’est (aussi) le patron ! Buteur pour mettre l’équipe de France à l’abri face au Maroc, Ousmane Dembélé s’affirme de plus en plus comme un leader de ces Bleus en quête de sacre mondial . « Ça fait maintenant dix ans que je suis en équipe de France , a-t-il rappelé sur la Six. Je suis un des plus anciens, il faut donner un peu de la voix. »

Embed t.co…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • « Équipe fantôme », « parmi les grands » : la presse marocaine partagée après l’élimination
    « Équipe fantôme », « parmi les grands » : la presse marocaine partagée après l’élimination
    information fournie par So Foot 10.07.2026 09:37 

    Voilà, c’est fini. Quatre ans après avoir atteint les demi-finales au Qatar, le Maroc s’est encore heurté à la France, cette fois en quarts de finale (2-0). Les Lions de l’Atlas quittent les États-Unis un tour plus tôt qu’en 2022, mais après avoir tenu tête au ... Lire la suite

  • Les Bleus se sont trouvés un surnom cet été
    Les Bleus se sont trouvés un surnom cet été
    information fournie par So Foot 10.07.2026 09:19 

    Après les Barjots et les Experts, voici les… Les méchants ! Voici le surnom que se sont attribués les joueurs de l’équipe de France lors de cet été américain. Kylian Mbappé a utilisé l’adjectif pour illustrer une photo de sa bande dans l’avion, après la victoire ... Lire la suite

  • Henry prévient déjà Zidane
    Henry prévient déjà Zidane
    information fournie par So Foot 10.07.2026 08:55 

    Didier Deschamps n’est pas encore parti qu’on pense déjà à celui qui devra passer derrière lui. Consultant pour Fox pendant la Coupe du monde, Thierry Henry a rendu hommage au sélectionneur des Bleus après la qualification de la France contre le Maroc en quarts ... Lire la suite

  • Tour de France
    Cyclisme/Tour de France-Traeen, porteur du maillot jaune pendant deux jours, abandonne
    information fournie par Reuters 10.07.2026 06:54 

    Le Norvégien ‌Torstein Traeen, porteur du maillot jaune pendant deux jours, ​a abandonné jeudi le Tour de France lors de la sixième étape après une chute dans la descente du col ​du Tourmalet, a annoncé son équipe Uno-X Mobility dans la soirée. "On lui a ​diagnostiqué ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank