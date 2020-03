« Our boys », leconflit israélo-palestinien vu à hauteur d'homme

Le 30 août 2019, le showrunner Hagai Levi entend avec stupeur Benyamin Netanyahou, alors en pleine campagne électorale, attaquer la série qu'il vient d'écrire : « La chaîne 12, une chaîne de propagande, a produit une série antisémite intitulée Our Boys qui est distribuée à l'international et salit le nom d'Israël », s'emporte le Premier ministre et candidat lors d'un Facebook Live. Loin de paniquer, Hagai Levi choisit d'accueillir la polémique comme une publicité gratuite : « Je me suis dit que ça allait amener davantage de spectateurs, nous racontait-il cet hiver. Même si je ne voyais vraiment pas ce que l'antisémitisme venait faire là-dedans. »

Si Benyamin Netanyahou a ciblé Our Boys de la sorte, c'est que cette série d'une incroyable puissance dramatique s'attaque de front au conflit israélo-palestinien et traite de faits réels. Le 12 juin 2014, trois adolescents israéliens sont kidnappés dans la bande de Gaza alors qu'ils font du stop. Le 30, ils sont retrouvés morts. Le 2 juillet, un jeune Palestinien, Mohammed Abu Khdeir, 16 ans, enlevé dans une rue de Jérusalem, est brûlé vif. Ces quatre assassinats déclenchent des émeutes, et bientôt tout le pays s'embrase. L'été 2014 a été un véritable point de rupture, à la fois déclenchement d'une nouvelle guerre, et basculement de la rhétorique politique dans une haine ouverte de l'autre. C'est donc la grande Histoire - aussi récente soit-elle

