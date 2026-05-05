Oukidja : « Si je suis sélectionné avec l’Algérie, c’est un miracle »

Oukidja : « Si je suis sélectionné avec l’Algérie, c’est un miracle »

Dans l’attente de retrouver un club après une rupture des ligaments croisés survenue l’été dernier, Alexandre Oukidja rêve surtout de disputer la Coupe du monde avec l’Algérie. Un objectif sérieux pour le gardien de 37 ans, alors que les Verts enchaînent les forfaits à ce poste. Entretien avec un convaincu.

Peux-tu nous résumer ta saison ?

À la fin de mon aventure au FC Metz, j’étais parti pour signer un an à l’IMT Belgrade, afin de participer à la CAN et à la Coupe du monde. Malheureusement, je me suis blessé dès l’entame de la préparation, début juillet. C’est la première grosse blessure de ma carrière, à 37 ans. Il y a ensuite eu des complications liées à cette blessure, ce qui a retardé mon retour. En sélection, j’avais une bonne place, ça faisait que huit ans que j’étais constamment appelé. Cette blessure m’a mis un coup d’arrêt dans cette fin de carrière. Beaucoup de gens pensaient que j’allais arrêter comme ça, mais ce n’est pas dans mon tempérament.…

Propos recueillis par Adel Bentaha et Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com