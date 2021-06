Ouishare Fest, rendez-vous de l'économie collaborative, du 23 au 25 juin à Bobigny

La 6e édition du Ouishare Fest, rendez-vous de l'économie collaborative, se tiendra de mercredi à vendredi à Bobigny autour des thèmes du temps long et du dialogue face à l'urgence des crises actuelles, économique, écologique et sanitaire.

"En cette période d'incertitude et de crises permanentes, il est temps de s'orienter, s'organiser et agir sur le temps long pour muter vers un monde durable et solidaire. Après 18 mois de confinement, il est temps de se rassembler !", insistent les organisateurs de ce rendez-vous initié par Ouishare, réseau militant de réflexion né en 2012.

Achat et vente en recyclerie, partage de voiture et de matériels de bricolage, prêt de logement... la consommation collaborative connaît un essor fulgurant sur fond de baisse du pouvoir d'achat. Le mouvement a été théorisé et popularisé dès 2009 par le best-seller de l'Australienne Rachel Botsman, "What's mine is yours" ("Ce qui est à moi est à toi"), selon laquelle le consommateur ne se définit plus comme tel mais comme "membre d'une communauté".

Pour ce Ouishare Fest 2021, quelque 300 entrepreneurs, militants et chercheurs échangeront avec le public trois jours durant sur la Prairie du Canal de l'Ourcq à Bobigny où se tiendront ateliers, performances musicales et artistiques. Parmi les thématiques: "s'orienter: comment prospérer dans un monde fini ?" (le 23 juin), "s'organiser : comment bâtir de nouvelles alliances et collaborations ?" (24) et "Agir : comment cultiver nos interdépendances ?" (25).

Parmi les intervenants figurent les économistes Kate Raworth, Saskia Sassen et Julia Cagé, l'ancienne ministre Fleur Pellerin, ou encore le fondateur de Terres d'Aventure et de Voyageurs du Monde Lionel Basque.

