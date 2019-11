Ouïgours : « Le but des centres de rééducation est d'endoctriner et de changer une population entière »

Le système des camps de travail, pensé à grande échelle, est en parfaite adéquation avec l'idéologie communiste, note le chercheur allemand indépendant Adrian Zenz dans un entretien au Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) dans le cadre de l'enquête « China Cables ».

Le chercheur allemand indépendant Adrian Zenz a été l'un des premiers à apporter des indices probants sur l'existence d'un réseau de camps d'internement au Xinjiang, en auscultant les appels d'offres des collectivités publiques de la région autonome. Il a publié, depuis, de nombreux rapports qui révèlent, à partir de la masse de documents en chinois en accès libre, la nature de la politique d'internement de masse et de sinisation en cours depuis 2017. Le chercheur a accordé un entretien au Consortium international des journalistes d'investigation.

Pourquoi la révélation de ces documents secrets, qui datent de 2017, est importante ?

C'est très, très important que ces documents datent de 2017, car c'est à ce moment que l'ensemble de la campagne de rééducation a commencé. Et cela montre que, dès le début, le gouvernement chinois avait un plan qui prévoyait de sécuriser les centres « de formation professionnelle », d'enfermer les étudiants dans des centres pendant au moins un an. Et aussi de rendre très difficile l'obtention des bonnes notes qui permettent d'en sortir. Tout le système de gestion [des centres], les sanctions, etc., est très sophistiqué. Il faut noter que le document lui-même indique qu'il est extrêmement sensible et secret.

Et dans quelle mesure avez-vous l'assurance que ce document est authentique ?

Je suis très confiant dans le fait qu'il est authentique. Je l'ai analysé en détail. Cela correspond très étroitement à mes propres conclusions en termes de langage, de contenu, de formatage, et j'ai également consulté d'autres experts qui l'ont vérifié.

