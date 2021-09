"Ouigo Vitesse Classique" : la SNCF lance un nouveau service à petite vitesse et prix réduits

La SNCF veut lancer au printemps 2022 "Ouigo Vitesse Classique" qui proposera deux allers-retours quotidiens entre Paris-Bercy et Lyon-Perrache et trois allers-retours entre Paris-Austerlitz et Nantes pour un prix compris entre 10 et 30 euros.

Après les Ouigo à grande vitesse lancés en 2013, la SNCF va déployer un service low-cost sur les lignes classiques. La compagnie ferroviaire annonce jeudi 23 septembre qu'elle qu'elle lancera au printemps 2022 des trains grandes lignes classiques à bas prix sur Paris-Lyon et Paris-Nantes. "Notre objectif, c'est d'augmenter la part du ferroviaire en prenant des parts de marché à la route , car la route est la seule actuellement qui s'adresse à ceux qui ont du temps et pas beaucoup de sous", explique Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs.

Paris-Lyon en 5h et Paris Nantes en 4h

Baptisé "Ouigo Vitesse Classique" , ce nouveau service est le successeur des "Intercités 100% Eco" qui ont circulé sur diverses destinations entre 2010 et 2020. Il proposera deux allers-retours quotidiens entre Paris-Bercy et Lyon-Perrache via Villeneuve-Saint-Georges, Melun, Dijon, Chalon-sur-Saône et Mâcon en 4 heures 45 à 5 heures 15 de bout en bout, et trois allers-retours entre Paris-Austerlitz et Nantes via Juvisy, Massy-Palaiseau, Versailles, Chartres, Le Mans et Angers ou Juvisy, Les Aubrais, Blois, Saint-Pierre-des-Corps, Saumur et Angers, le tout en 3 heures 30 à 4 heures 15.

Ces liaisons à classe unique seront assurées par des voitures Corail rafraîchies et repeintes en rose. Huit voitures rénovées par train permettront de transporter 640 voyageurs jusqu'à 160 km/h dans une seule et même classe de seconde , sans prise ni wi-fi, mais avec des espaces pour les vélos et une possibilité de "snacking".

Des prix entre 10 et 30 euros

Ce service proposera "des prix très bas et fixes, jusqu'au dernier moment" , a relevé Alain Krakovitch, le directeur de Voyages SNCF (les grandes lignes). Comme pour Ouigo, les billets seront uniquement commercialisés sur internet : ils coûteront entre 10 et 30 euros selon la période - en pointe ou heures creuses - et la destination, et 5 euros pour les enfants, avec des options comme pour les bagages. L'ambition est de vendre 65% des billets à moins de 20 euros, selon M. Krakovitch.

Des agents polyvalents

Ouigo Vitesse Classique sera exploité par une nouvelle filiale à 100% de SNCF Voyageurs, baptisée Oslo et employant "près de 80 personnes" (volontaires), avec une utilisation plus intensive du matériel et une réorganisation du travail rendant les agents plus polyvalents.

Il s'agit d'une "expérimentation", le nouveau service étant prié d'être rentable en deux ans, a noté Christophe Fanichet.