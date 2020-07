Ouïghours internés en Chine: une "pratique révoltante et inacceptable", estime Le Maire

L'internement de membres de la minorité ouïghoure en Chine est une pratique "révoltante et inacceptable", a jugé mardi le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire, qui s'est par ailleurs défendu de toute "discrimination" à l'encontre du géant chinois des télécoms Huawei.

"Cette pratique est révoltante et inacceptable, et nous la condamnons fermement", a déclaré M. Le Maire, interrogé sur Franceinfo sur l'internement forcé de Ouïghours, une minorité musulmane et turcophone de l'ouest de la Chine.

Cette question "doit évidemment faire partie de la discussion que nous avons avec nos partenaires chinois", a ajouté le ministre qui ne s'est pas prononcé sur l'existence d'éventuelles importations en France de masques qui seraient fabriqués dans des centres d'internement forcé en Chine.

Washington, tout comme d'autres capitales occidentales ainsi que des organisations de défense des droits humains, accuse la Chine d'avoir interné dans la région du Xinjiang au moins un million de musulmans.

La Chine dément ce chiffre et affirme qu'il s'agit de centres de formation professionnelle, destinés à aider la population à trouver un emploi afin de l'éloigner de la tentation de l'extrémisme islamiste.

Les Etats-Unis ont annoncé lundi placer onze entreprises chinoises sur une liste noire - ce qui limite leur accès à des technologies et produits américains -, parce qu'elles sont "impliquées dans des violations des droits de l'Homme" liées à une "campagne de répression, d'incarcération de masse, de travail forcé, de collecte involontaire de données biométriques et d'analyses génétiques" visant les Ouïghours, selon le département américain du Commerce.

De son côté, le chef de la diplomatie britannique Dominic Raab a accusé dimanche la Chine de commettre des "atteintes graves, choquantes aux droits de l'Homme" à l'encontre de cette minorité.

Par ailleurs, sur l'accès au marché français de la 5G, M. Le Maire a estimé que "nous n'interdisons pas à Huawei d'investir sur la 5G. Nous protégeons nos intérêts de sécurité nationale": les opérateurs français l'utilisant recevront des autorisations limitées dans le temps.

"Il n'y a pas en France de discrimination à l'encontre de quelque opérateur que ce soit. D'ailleurs Huawei a aujourd'hui quasiment 30% du marché de la 4G", a rappelé le ministre. "Pas d'interdiction globale de Huawei en France, mais la défense de nos intérêts de sécurité nationale", a-t-il résumé.