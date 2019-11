Ouïghours en Chine : cinq minutes pour comprendre le sort de cette minorité musulmane

Depuis plusieurs années, les ONG alertent sur l'internement dans des camps de nombreux Ouïghours dans le nord-ouest de la Chine. De nombreux documents décrivant en détail le sort réservé aux musulmans dans la province du Xinjiang ont été divulgués ce mois-ci, provoquant la réaction indignée de Paris et une riposte de la Chine.Qui sont les Ouïghours ?Les Ouïghours sont une ethnie musulmane sunnite, minoritaire en Chine mais majoritaire dans la province du Xinjiang, située au nord-ouest du pays. Turcophone, le peuple ouïghour est aussi présent au Kazakhstan, en Ouzbékistan, au Kirghizistan et en Turquie.Dans la province autonome chinoise du Xinjiang, les velléités indépendantistes se heurtent depuis des décennies à la politique de sinisation du gouvernement. Les Hans, une ethnie majoritaire en Chine mais qui représentait 6 % seulement de la population du Xinjiang en 1949, sont arrivés par millions, si bien qu'aujourd'hui, ils sont presque aussi nombreux que les Ouïghours (plus de 10 millions). Ce mois-ci, le New York Times a révélé le contenu de discours secrets du président chinois Xi Jinping appelant dès 2014 à lutter « sans aucune pitié » contre le séparatisme au Xinjiang. D'après des organisations de défense des droits humains et le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, plus d'un million de musulmans, principalement des Ouïghours, sont détenus au Xinjiang dans des camps de rééducation politique.Le gouvernement chinois attribue à cette minorité une série d'attentats sanglants ces dernières années.Que sont ces camps ?« Les camps d'internement sont avant tout des lieux de sanction et de torture, pas d'apprentissage. Des informations persistantes font état de coups, de privation de nourriture et de détention à l'isolement », a affirmé l'ONG Amnesty International dans un rapport publié en octobre 2018. Des chercheurs travaillant pour les activistes du Mouvement national d'éveil du ...