Oui, Patrice Évra a raison de secouer le foot français sur la question du racisme

Quoique vous puissiez penser du personnage, du joueur et surtout du mal que lui ont fait les réseaux sociaux, Patrice Évra ne laisse toujours pas indifférent le petit monde du football français, et même au-delà. Et si, pour une fois, il nous disait quelque chose d'important, sans forcément s'en rendre compte derrière les éternels règlements compte avec la Fédé depuis Knysna ?

À la Clairefontaine...

Inutile de se mentir, cela ne sent pas bon. L'ambiance, le contexte, les déclarations. Une fois de plus le football révèle et surligne au stabilo médiatique ce qui se passe en dehors des stades, désormais bien vides. Dernier exemple, Patrick Karam, vice-président du conseil régional d'Île-de-France qui affirme chez nos confrères de RMC que "", et que "". Ou comment sommer les AS et les FC de quartier de s'expliquer sur le " séparatisme ". Rajoutez-y l'incompréhension devant l'exclusion de Benzema quand Rabiot revient tranquillement sans même s'excuser en équipe de France, et bien sur plus récemment, suite à la polémique Neymar, un Noël Le Graët qui balance sans sourciller qu'il n'existe pas de racisme dans le foot et le sport en général.Ce sont justement ces propos qui ont fait sortir de ses gonds l'ancien international et capitaine des Bleus, Patrice Évra, lors d'un long post sur son compte Instagram. Avec son verbe habituel, même si devant un tel sujet pardonnons-lui pour une fois de ne pas adopter le style d'un Mauriac, il tacle sans retenue le boss de la FFF : ""Didier reprend tes singes et dégage en Afrique, barre-toi avec tes singes, tes gorilles"