Oui messieurs-dames, Kepa reste un excellent gardien

Cloué au pilori pour ses innombrables fautes de main depuis son arrivée à Chelsea à l'été 2018, Kepa a encore aggravé son cas en offrant, d'une relance au pied indigente, le but du break à Sadio Mané contre Liverpool dimanche dernier. Celui qui est toujours le gardien le plus cher de l'histoire ne mérite pourtant pas le procès qui lui est fait, tant il bénéficie de circonstances atténuantes. Mieux : il reste intrinsèquement un gardien talentueux et très prometteur, qui ne demande qu'un environnement sain pour exprimer sa quintessence.

Première mise au point : qui a dit que le gardien le plus cher de l'histoire devait nécessairement devenir le meilleur gardien de l'histoire ? Harponné par Chelsea à l'été 2018 via le payement de sa clause libératoire de 80 millions d'euros, Kepa Arrizabalaga traîne depuis ce statut comme un fardeau injuste. À l'époque, le dernier rempart de l'Athletic Bilbao n'était ni de près ni de loin le meilleur gardien de Liga, mais seulement un jeune et extrêmement prometteur gardien qui avait encore tout à prouver au très haut niveau. Certes, alors qu'il avait connu une feuille de route dénuée de tout nid-de-poule jusqu'alors (champion d'Europe U19, notamment, avec deux tirs au but arrêtés en demi-finale contre les futurs champions du monde U20 français), nombreux étaient les observateurs qui l'imaginaient déjà en digne successeur d'Iker Casillas dans les cages de la. Mais c'était oublier à quel point un passage dans un trou de ver spatio-temporel peut vous marquer un homme.