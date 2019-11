Oui, les médecins sont influencés dans leurs prescriptions par les cadeaux des labos

Est-ce que les cadeaux qui leur sont offerts par les laboratoires pharmaceutiques influencent les médecins ? Le lien de cause à effet existe mais sans être évident, si l'on en croit les travaux menés à Rennes par un groupe de médecins, chercheurs et ingénieurs au sein de l'université et du CHU.Les généralistes ainsi sollicités ont tendance à faire « des prescriptions plus chères et de moindre qualité », conclut cette étude publiée mercredi par le British Medical Journal. À l'inverse, ceux qui ne reçoivent aucun avantage « sont associés en moyenne à de meilleurs indicateurs établis par l'Assurance Maladie quant à l'efficacité de leurs prescriptions, et celles-ci coûtent globalement moins cher « concluent ses auteurs.Ces résultats « renforcent l'hypothèse selon laquelle l'industrie pharmaceutique peut influencer les prescriptions des médecins généralistes, et offrent un aperçu sur l'étendue de cette influence », soulignent l'université, le CHU et l'École des hautes études en santé publique dans un communiqué.« Cette influence, parfois inconsciente chez les médecins, peut conduire à choisir un traitement qui n'est pas optimal, au détriment de la santé du patient et du coût pour la collectivité », ajoutent les auteurs de l'étude.Deux bases de données croiséesLeurs travaux reposent sur le croisement de deux bases de données : la première est le portail Transparence Santé, sur lequel doivent être déclarés tous les « liens d'intérêt » des professionnels de santé, tels que les équipements, repas, frais de transport ou d'hôtel offerts par des entreprises du secteur (laboratoires pharmaceutiques, fabricants de dispositifs médicaux, etc.), à partir d'un montant de 10 euros.Selon cette base, « près de 90 % des médecins généralistes ont déjà reçu au moins un cadeau depuis 2013 », souligne Pierre Frouard, médecin généraliste à Rennes et coordonnateur de l'étude. « ...